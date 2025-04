Bahia busca primeira vitória no Brasileirão em duelo com o Ceará

Uma partida isolada será disputada na noite desta segunda-feira e vai encerrar a quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Às 20h, o Bahia recebe o Ceará na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

Os donos da casa ainda não venceram. Após um começo com três empates consecutivos, perderam para o Cruzeiro, por 3 a 0, no Mineirão, e iniciaram a rodada na zona de rebaixamento, com apenas três pontos.

A irregularidade, porém, não vem sendo vista no restante da temporada. Campeão baiano com 3 a 1 no agregado sobre o Vitória, os tricolores somam 13 pontos em cinco partidas na Copa do Nordeste e quatro pontos em duas rodadas na Libertadores.