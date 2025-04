Avaí vence Amazonas por 2 a 0 fora de casa e entra no G-4 da Série B

Empurrado pela torcida, o Amazonas começou pressionando. Logo no início, Alex Sandro cruzou para Henrique Almeida, que levou perigo ao gol de César. Aos três minutos, Henrique finalizou novamente e obrigou o goleiro do Avaí a fazer uma grande defesa.

Mas a resposta do Avaí foi letal. Aos sete minutos, Alef Manga ganhou dos defensores e acertou um chute forte no canto direito de Renan, abrindo o placar. O Amazonas demorou a se reencontrar e só voltou a assustar aos 26 minutos, sem sucesso.

No acréscimo da primeira etapa, aos 48 minutos, o volante Vasquez errou na saída de bola, JP recuperou na entrada da área e finalizou com precisão para ampliar a vantagem do Avaí.

O segundo tempo foi movimentado. Marquinhos Gabriel e Marcos Vinícius, que acertou a trave, quase marcaram o terceiro gol do Leão. Cocote e Luquinhas responderam para o Amazonas, mas não conseguiram furar a defesa adversária.

Aos 31 minutos, Luquinhas foi expulso após falta dura em Gaspar, e o Amazonas perdeu força na tentativa de reação. Com um jogador a mais e o placar favorável, o Avaí controlou o jogo até o fim e garantiu mais três pontos fora de casa, sem sustos.

Na próxima rodada, o Amazonas tenta a recuperação diante do Atlético-GO, no domingo, às 21h, novamente na Arena da Amazônia. O Avaí, por sua vez, recebe o América-MG no sábado (26), às 20h, na Ressacada, em confronto direto entre postulantes ao acesso.