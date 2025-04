Weverton festeja pênalti defendido, mas critica Palmeiras: 'Sofremos mais do que deveríamos'

Herói na vitória do Palmeiras sobre o Fortaleza, neste domingo, na capital cearense, após defender o pênalti cobrado pelo atacante Lucero no final da partida, o goleiro Weverton revelou todo o sofrimento do time alviverde para obter a vitória e assumir a liderança do campeonato Brasileiro.

"Muito feliz por ajudar de forma decisiva. Aqui em Fortaleza, é o pior lugar para jogar. É muito quente. Depois da altitude, é o pior. Parece que queremos correr e não conseguimos. Campo pesado. Mas é isso", disse o goleiro.

Weverton aproveitou para chamara a atenção do grupo para um triunfo mais complicado do que o previsto e que ainda há muita coisa para ocorrer no Brasileirão. "Abel falou que, para ganhar aqui, tínhamos que sofrer. Sofremos até mais do que deveríamos. É difícil. Mas mostra o tamanho da vitória que tivemos. Feliz pela liderança, mas o campeonato não acaba hoje."