Vila Nova bate Botafogo-SP e volta a vencer na Série B

Depois de empatar o clássico contra o Goiás, por 2 a 2, na rodada passada, o Vila Nova conseguiu voltar a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro para encostar novamente na briga pela liderança. Jogando em casa, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o famoso OBA, em Goiânia (go), recebeu e venceu o Botafogo-SP, pelo placar de 2 a 0. Gabriel Poveda e Igor Henrique, ambos ainda no primeiro tempo, marcaram os gols.

O Vila Nova foi aos sete pontos e assumiu provisoriamente a vice-liderança da Série B, atrás apenas do CRB que tem nove. Já o Botafogo-SP segue sem vencer. Com um retrospecto de duas derrotas e dois empates, está na parte debaixo da tabela com dois pontos.

O time goiano dominou o primeiro tempo do começo ao fim, criando todas as jogadas ofensivas. Por conta disso, conseguiu abrir 2 a 0 e construir uma boa vitória. O placar foi inaugurado aos 14 minutos. A defesa afastou mal e a bola sobrou para Gabriel Poveda que só teve o trabalho de bater cruzado para o fundo da rede.