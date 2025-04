Timberwolwes brilham na linha de 3 e abrem playoffs da NBA arrasando na casa dos Lakers

O Los Angeles Lakers de LeBron James e Luka Doncic chegou aos playoffs da NBA sob enorme expectativa e apontado como um dos favoritos ao título. Mas terá de jogar bem mais do que no primeiro jogo se quiser confirmar os prognósticos. Neste sábado, a equipe foi arrasada pelo Minnesota Timberwolves na Crypto Arena, por 117 a 95, perdendo o mando de quadra na série melhor de sete e com os rivais brilhando na linha de três pontos e no jogo coletivo.

Foram impressionantes 21 bola de 3 acertadas em 42 tentativas em grande virada a partir de um poderoso segundo quarto. O triunfo ofuscou os 37 pontos de Doncic, contratado do Dallas Mavericks para ajudar LeBron James na corrida por mais um anel dos Lakers. Sua maior pontuação em um jogo de playoff foiinsuficiente para um jogo parelho.

Reid acertou seis bolas do perímetro, com o astro Antony Edwards colaborando com outras quatro e flertando com um triple-double, assim como Julius Randle. O cestinha do time foi Jaden McDaniels, com 25 pontos e 100% de aproveitamento nas três tentativas da linha dos 3.