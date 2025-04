São Paulo tenta fazer as pazes com a vitória e recebe Santos sem Neymar

Para fazer as pazes com a vitória, o São Paulo deposita sua esperança em Ferreirinha. O atacante tem aproveitado as oportunidades na desfalcada equipe de Luis Zubeldía e marcou quatro vezes nos últimos três jogos, além de contribuir para uma assistência diante do Botafogo.

Pressionado, o técnico argentino deve formar o time a partir da defesa, consolidando novamente a linha de três zagueiros. Do meio para frente, também podem ganhar mais chances os garotos integrados à equipe principal nesta temporada, como Matheus Alves, Lucas Ferreira e Ryan Francisco. O atacante Lucca é a novidade, promovido ao profissional na sexta-feira.

A principal notícia do lado santista é a confirmação da lesão de Neymar. O problema muscular é diferente do que o jogador já havia passado recentemente, mas é decorrente do primeiro diagnóstico, já que o atacante voltou aos jogos ainda em fase de ganho de massa muscular. Não há prazo para que ele volte às atividades junto do restante do time.

A saída do atacante durante a partida contra o Atlético-MG ofuscou o que foi a primeira vitória santista no Brasileirão, após um empate e duas derrotas. Ainda assim, a diretoria avaliou bem o desempenho do interino César Sampaio, o que faz deu tranquilidade na busca por um novo técnico.

Assim como o São Paulo, o Santos tem em um garoto um 'socorro' para o clássico. Gabriel Bontempo, de 20 anos e que vem sendo titular, foi peça chave na vitória santista contra o time tricolor no Paulistão. "Tenho boas memórias contra eles. Fui muito feliz naquele jogo, fazendo minha uma estreia na Vila, a primeira partida como titular, ainda fiz meu primeiro gol também e dei assistência", relembrou.

FICHA TÉCNICA