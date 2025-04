Rune é campeão em Barcelona ao encerrar série de 9 vitórias seguidas de Alcaraz no torneio

De uma forma enfática, o dinamarquês Holger Rune colocou fim à sequência de nove vitórias do espanhol Carlos Alcaraz no Torneio de Barcelona neste domingo ao marcar 2 sets a 0, parciais de 7/6 (8/6) e 6/2, e conquistar o quinto título de sua carreira.

"Foi uma partida incrível", afirmou Rune. "No começo, fiquei um pouco estressado, porque o Carlos obviamente joga um tênis de alto nível. Precisei respirar bastante e encontrar meu ritmo", completou o sexto cabeça de chave do torneio e 13º do mundo.

O tenista de 21 anos conseguiu sua segunda vitória em quatro confrontos com o vice-líder do ranking. Com seu terceiro título no saibro, Rune vai voltar ao top 10 e aparecerá na nona posição na lista da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) nesta segunda-feira. Alcaraz vai perder, por apenas 5 pontos, a segunda posição para o alemão Alexander Zverev, campeão em Munique.