Red Bull Bragantino supera Cruzeiro, quebra tabu e chega à 3ª vitória seguida no Brasileirão

Antes do jogo, a direção do time da casa anunciou o corte de quatro jogadores devido um quadro viral: Cleiton, Fabrício, Eduardo e Matheus Fernandes. Ainda durante o primeiro tempo, Lucas Barbosa também se sentiu mal e foi substituído por Vinicinho.

O Cruzeiro começou o jogo com mais intensidade, dando boa impressão. Mas logo o Bragantino equilibrou as ações e passou a criar chances de gol. Assustou num chute de Mosquera, defendido por Cássio, depois numa finalização em diagonal de Eduardo Sasha que bateu no pé da trave esquerda e, por fim, marcou seu gol.

O lance começou numa saída errada de Cássio, que tentou dar um chutão para frente. Mas pegou mal na bola, que caiu na intermediária no pé de um adversário. Em quatro toques, o time paulista chegou ao gol, com Sasha tocando lateralmente para Jhon Jhon. De frente, ele chutou no lado esquerdo de Cássio, aos 14 minutos.

O time mineiro demorou para reagir, mas conseguiu dominar as ações nos últimos 15 minutos, quando praticamente empurrou o Bragantino para seu campo de defesa. Teve a seu favor um possível pênalti de Capixaba sobre Matheus Pereira. O VAR, porém, viu uma mão no início da jogada e não marcou a penalidade.

Com Gabigol no lugar do apagado Christian, o Cruzeiro voltou totalmente agressivo no segundo tempo. Aos quatro minutos, os cruzeirenses pediram um toque no braço do zagueiro Gusmán na pequena área. Mas o VAR, outra vez, não anotou pênalti para o visitante.

Na cobrança de escanteio, Villalba desviou e cabeça e a bola explodiu no travessão e saiu de lado. Num contra-ataque, o Bragantino quase ampliou com chute rasteiro de Eric Ramires e defendido por Cássio, aos 14 minutos.