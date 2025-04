Palmeiras é salvo por Weverton, bate Fortaleza e assume liderança do Brasileirão

Palmeiras e Fortaleza concentraram no segundo tempo as emoções do duelo pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro na Arena Castelão. A vitória dos palmeirenses por 2 a 1 refletiu o equilíbrio do jogo. Após uma primeira etapa monótona, os times renunciaram a um jogo amarrado e de estudo do adversário. Assim, os palmeirenses ampliaram o placar que já estava a favor, mas sofreram o desconto do rival. Weverton, nos minutos finais, garantiu a vantagem ao defender pênalti de Lucero.

A vitória coloca o Palmeiras na liderança, em vantagem sobre o Flamengo, que apenas empatou com o Vasco, e seguido por Fluminense, que empatou com o Vitória. Já o Fortaleza chega ao sexto jogo sem vitória, o quarto no Brasileirão, e se aproxima do Z-4.

Os dois times têm compromissos pela Libertadores no meio da semana. O Palmeiras sobe 3.637 metros até La Paz, para encarar o Bolívar. O Fortaleza também viaja, mas à Bucaramanga, na Colômbia, onde encara o Atlético Bucaramanga.