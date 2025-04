Miguelito marca, América-MG bate Goiás e assume a vice-liderança da Série B

Apesar do domínio inicial do rival, o Goiás conseguiu se reorganizar e passou a criar boas oportunidades, equilibrando as ações. No entanto, aos 26, Miguelito voltou a assustar ao acertar a trave em mais uma boa chegada do América. No fim do primeiro tempo, foi a vez de DG carimbar o poste em mais uma tentativa de igualar o marcador. Mesmo com a reação esmeraldina, o América conseguiu administrar a vantagem e levou o 1 a 0 para o intervalo.

No segundo tempo, o Goiás voltou mais ofensivo e partiu para o tudo ou nada em busca do empate. O time goiano pressionou bastante, mas parou nas grandes defesas do goleiro Matheus Mendes, que teve atuação decisiva e garantiu a vantagem do América no placar. O camisa 1 brilhou em momentos cruciais e foi o principal responsável por manter o time mineiro na frente.

Enquanto segurava a pressão, o América se organizou defensivamente e apostou nas saídas rápidas em contra-ataques. Figueiredo e Willian Bigode foram os principais nomes nesse tipo de jogada, conseguindo levar perigo ao gol adversário em algumas oportunidades. Mesmo sem ampliar, o América soube administrar bem o resultado e saiu de campo com três pontos importantes.

Na próxima rodada, o América-MG enfrenta o Avaí no sábado, às 20h, na Ressacada, em Florianópolis (SC). Na segunda, dia 28, o Goiás visita o Botafogo, às 19h30, na Arena NicNet, em Ribeirão Preto (SP).

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 1 X 0 GOIÁS