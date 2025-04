Juventude empata com Mirassol e perde 100% de aproveitamento no Alfredo Jaconi pelo Brasileirão

Os visitantes foram melhores no começo da etapa inicial, controlando as ações e buscando ameaçar os adversários. Aos 12 minutos, inclusive, levaram perigo em finalização de Negueba, com a bola desviando em Daniel Giraldo e saindo por cima do travessão.

Mas foram os donos da casa quem abriram o placar. Aos 23, após cruzamento da esquerda, Reinaldo não conseguiu afastar para longe, Jadson acionou Ênio no bico da grande área. O atacante limpou a marcação do lateral-esquerdo e bateu de esquerda, no canto direito.

O empate saiu pouco depois. Aos 33, os jaconeros saíram jogando errado. Edson Carioca ficou com a bola e encontrou Iury Castilho dentro da área. O atacante se livrou da marcação e bateu no canto direito. O goleiro Gustavo até tocou na bola, mas não conseguiu fazer a defesa.

Quando tudo indicava que os times iriam aos vestiários empatando, o Juventude voltou a ficar na liderança do placar. Após uma saída ruim do Mirassol, a bola espirrou e acabou ficando com Ênio, que, de bico, ganhou da marcação, passou para Gabriel Taliari, que ajeitou para Batalla chapar com categoria.

A partida retornou do intervalo movimentada. Com pouco segundos, o Mirassol pediu pênalti após a bola bater no braço de Ewerthon. A arbitragem, referendada por análise do VAR, mandou a partida seguir.