Inter leva golaço no último lance, perde do Bologna e divide liderança do Italiano com o Napoli

O primeiro tempo seguiu com as defesas de sobressaindo e as chances foram raras. Mesmo assim, a Inter voltou a ter uma notícia preocupante: Mkhitaryan levou cartão amarelo que o tira do duelo com a Roma na próxima rodada.

O jogo sonolento de duas equipes que necessitavam da vitória por ambições distintas na competição seguiu na segunda etapa. Os cruzamentos de Çalhanoglu em escanteios eram o que de melhor a Inter oferecia na etapa final. Mas faltava a finalização para "inflamar" a torcida e melhorar o jogo.

O Bologna também pouco produzia. A quem necessitava de um resultado positivo para alcançar o G-4, o desempenho caseira era frustrante. O medo de se expor era maior que a vontade de ganhar na briga direta com Juventus e Roma.

No fim, quase a Inter abre o placar após Ravaglia soltar uma bola em disputa pelo alto. A Inter carimbou a trave, mas a falta invalidou o lance. No último lance, em um cruzamento para a área, Orsolini deu um lindo voleio e com a pintura, definiu um importante triunfo para o Bologna em jogo no qual ninguém merecia sequer pontuar.