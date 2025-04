Inter de Limeira e Santa Cruz estreiam com vitória na Série D do Brasileiro

Já o Santa Cruz fez duelo complicado com o Treze-PB no Grupo A3, mas venceu por 1 a 0, com gol de Israel, no Amigão, em Campina Grande (PB). Assim, soma três pontos, junto com Central-PE, que venceu o Ferroviário-CE por 2 a 1 neste domingo, e Santa Cruz-RN, que venceu o Sousa-PB por 1 a 0 no sábado.

No Grupo A1, o Águia-PA venceu o GAS-RR por 1 a 0, enquanto Trem-AP e Manaus-AM empataram por 1 a 1. O Águia soma três pontos, bem como o Tuna Luso-PA, que venceu o Humaitá-AC por 3 a 0, no sábado.

Parnahyba-PI e Imperatriz-MA fecharam os jogos do Grupo A2 ao empatarem sem gols. A chave é liderada pelo Iguatu-CE, único a vencer ao fazer 1 a 0 no Sampaio Corrêa-MA, no sábado.

No Grupo A4, o ASA-AL se destacou e bateu a Juazeirense-BA por 3 a 0, enquanto Penedense-AL e Barcelona-BA empataram sem gols. Lagarto-SE e Jequié-BA já tinham vencido no sábado.

Ceilândia-DF e Mixto-MT também estrearam com vitória no Grupo A5. O Ceilândia fez 2 a 1 no Goianésia-GO, enquanto os mato-grossenses bateram o Porto Velho-RO por 4 a 3. Aparecidense-GO e Luverdense-MT já haviam vencido no sábado.

Grupo A6 e Grupo A8 foram os únicos a terem sido realizados inteiramente no sábado. Maricá-RJ e Pouso Alegre-MG venceram no Grupo A6, que conta com Portuguesa e Água Santa.