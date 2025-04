Hugo Calderano chora e diz como se reergueu após derrota em Paris: 'Estava muito pra baixo'

"Eu não sei, é maluco falar sobre isso. Antes de o torneio começar, não imaginava que seria campeão. Já estava feliz em assegurar uma medalha nas semis. Bati o número 2 e o número 1 do mundo. É inacreditável. Eu marquei meu nome na história do tênis de mesa mundial", disse antes de receber a medalha.

"Quero agradecer a todos pelo apoio. Sempre vejo as mensagens, às vezes não tenho tempo para responder. Sou muito grato a todos os familiares, amigos e fãs que tenho no Brasil. Obrigado", acrescentou.

Ao subir no pódio, o brasileiro estava visivelmente emocionado. Recebeu sua medalha de ouro com um sorriso tímido. Se soltou apenas quando pegou a taça e ouviu o hino nacional. Fez uma selfie com a gigante conquista e celebrou. "É bem surreal, antes do torneio não imagina ganhar."

"Ganhar do número um na final é uma coisa muito louca. É um resultado muito especial para mim. Agradecer a todos que torcem por mim no Brasil, minha família, meus amigos", completou.

A campanha do brasileiro foi impecável em Macau, com vitórias sobre o canadense Eugene Wang (65º do mundo), os japoneses Yukiya Uda (30º), Hiroto Shinozuka (29º) e Tomokazu Harimoto (3º) e o chinês Wang Chuqin (2º), antes de despachar Lin Shidong, o líder do ranking mundial, neste domingo.