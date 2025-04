Fluminense domina, mas sofre gol no final e empata com o Vitória no Brasileirão

No Brasileirão, os times voltam a campo no próximo fim de semana. No sábado, às 21h, o Fluminense faz clássico com o Botafogo, no Engenhão. Já o Vitória entra em campo no domingo, às 18h30, diante do Grêmio no Barradão, em Salvador (BA).

Antes, porém, a dupla joga pela Copa Sul-Americana na quarta-feira. Os cariocas, 100% com seis pontos, visitam a Unión Española, do Chile, às 19h. Depois, às 21h30, os baianos, com dois pontos, buscam o primeiro triunfo diante do Cerro Largo, do Uruguai, em casa.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 X 1 VITÓRIA

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Martinelli (Thiago Santos), Hércules (Bernal) e Ganso (Nonato); Arias, German Cano (Everaldo) e Canobbio (Serna). Técnico: Renato Gaúcho.

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Ricardo Ryller (Ronald Lopes), Baralhas e Matheuzinho; Erick (Osvaldo), Janderson (Lucas Braga) e Gustavo Mosquito (Fabri). Técnico: Thiago Carpini.