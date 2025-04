Cruzeiro mira segunda vitória seguida no Brasileirão em visita ao Red Bull Bragantino

Com campanhas parecidas, Red Bull Bragantino e Cruzeiro se enfrentam de olho no G-4 do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 20h30, eles jogam no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela quinta rodada.

O Cruzeiro iniciou com o pé direito. ao vencer o Mirassol por 2 a 1. Depois, porém, tropeçou nos dois jogos fora de casa: Internacional (3 a 0) e São Paulo (1 a 1). Na última rodada, se reabilitou, ao vencer o Bahia por 3 a 0, em casa, chegando a sete pontos. O time, portanto, busca vencer a primeira como visitante.

Com pouco tempo de preparação, o técnico Leonardo Jardim focou na recuperação física dos jogadores. Três nomes preocupam para o duelo de domingo. O lateral-direito Fagner foi substituído no último jogo com dores na coxa, mas apenas como precaução. Se não tiver condições, William começará como titular.