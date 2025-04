Correção: Grêmio detona arbitragem do clássico e vai à CBF: 'Faremos reclamação formal'

O texto enviado anteriormente estava com a grafia do nome do presidente do Grêmio errada. Segue versão corrigida:

O clássico com o Internacional disputado neste sábado ainda não acabou para o Grêmio, que revoltado com erros de Braulio da Silva Machado promete ir à CBF reclamar da arbitragem no empate por 1 a 1 na Arena do Grêmio. O presidente Alberto Guerra lamentou muito a não marcação de uma penalidade aos 39 minutos e a consequente expulsão do lateral-direito Aguirre e já adiantou que fará um protesto.

"Faremos reclamação formal mais uma vez. Nunca faltou reclamação do Grêmio diária ou semanal, quando possível. A CBF não gosta de erros, porque é obrigada a punir. É impressionante como um pênalti de concurso desses não é dado. Já não é a primeira vez que isso acontece. São pênaltis escandalosos não dados para o Grêmio como hoje (sábado)", detonou o dirigente.