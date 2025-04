Com gol do brasileiro Ederson, Milan perde da Atalanta e se distancia das copas europeias

O Milan viveu mais um capítulo de uma temporada decepcionante ao perder da Atalanta por 1 a 0, gol do brasileiro Ederson, neste domingo, no San Siro pela 33ª rodada do Campeonato Italiano. Com o resultado, o time de Milão fica estacionado nos 51 pontos, na nona posição, distante das vagas para as copas europeias da próxima temporada. A Atalanta é a terceira colocada, com 64 pontos.

A sexta colocação, que garante participação na Liga Conferência, é ocupada pela Roma, com 6 pontos a mais do que o Milan. A situação do time comandado pelo português Sergio Conceição ainda pode piorar já que Lazio (56 pontos) e Fiorentina (53), que estão logo à frente do Milan, ainda jogam na rodada e nesta segunda-feira enfrentam o Genoa e o Cagliari, respectivamente.

O que pode salvar a temporada do Milan é a Copa da Itália. Após o empate em 1 a 1 no jogo de ida das semifinais da competição, o time volta a enfrentar a rival Inter de Milão na quarta-feira.