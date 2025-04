Chapecoense bate o Athletic e comemora a primeira vitória na Arena Condá pela Série B

A Chapecoense conquistou a sua primeira vitória na Arena Condá, ao vencer por 1 a 0 o Athletic, neste domingo, pela quarta rodada do Brasileiro da Série B. Esta também foi a segunda vitória seguida do time catarinense, que a rodada anterior tinha vencido por 2 a 0 o Paysandu, em Belém (PA).

A Chapecoense soma seis pontos, com duas vitórias e duas derrotas, enquanto o Athletic continua sem pontuar, afinal, sofreu sua quarta derrota consecutiva. Vindo da Série C o time ainda não conseguiu o equilíbrio necessário.

Com a obrigação de tomar as iniciativas de jogo, a Chapecoense tentou ser mais agressiva desde o início, mas encontrou o Athletic bem armado na defesa, valorizando a posse de bola e controlando bem as ações.