Atlético-MG enfrenta o Botafogo para vencer a primeira no Brasileirão e evitar uma crise

O hexacampeão mineiro está com seu departamento médico cheio. A baixa mais recente é o lateral-esquerdo Guilherme Arana, que fica de fora ao lado do zagueiro Igor Rabelo, do volante Alan Franco e dos atacantes Júnior Santos, Cadu, Caio Maia e Brahian Palacios.

O técnico Cuca tem algumas dúvidas. Na lateral-esquerda, Caio Paulista pode sair para a entrada de Rubens, que vinha atuando no meio-campo. Gabriel Menino é o favorito para preencher a lacuna no meio-campo e atuar ao lado de Fausto Vera.

Diante dos resultados ruins, Cuca segue focado em dar a volta por cima. Um resultado positivo contra o atual campeão brasileiro e da América pode serenar os ânimos. "Temos que nos mobilizarmos mais para a gente ganhar e não entrar em crise, porque se você não ganhar logo, entra em crise, e isso a gente não quer."

Mas a pressão também recai sobre as costas do português Renato Paiva. Contestado por parte da torcida, ele comentou sobre a pressão que é treinar um clube depois de uma temporada vencedora como a do ano passado e disse que não está arrependido de ter aceitado o desafio.

"Prefiro treinar um time campeão em várias competições e que vai continuar lutando por isso, não garantindo que vá ser, do que um clube que luta para não ser rebaixado. É uma herança e eu aceito isso. Estamos no início, as contas se fazem no fim. A torcida está no seu direito, se manifestam quando não ganha", disse o treinador.

O time deve sofrer várias mudanças. Patrick de Paula pode voltar ao meio-campo, com Savarino sendo avançado para a saída de Matheus Martins. As laterais também podem ser trocadas. Mateo Ponte pode entrar na direita no lugar de Vitinho e Alex Telles deve aparecer na vaga de Cuiabano, no lado esquerdo.