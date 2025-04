Atlético-MG derrota Botafogo em belo jogo no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro

O jogo ficou eletrizante e os goleiros foram os protagonistas. Cuello forçou John a fazer boa defesa, enquanto Everson espalmou arremate de Artur, após lindo domínio de bola do jogador botafoguense.

Rony e Igor Jesus acumularam mais oportunidades. Com 27 minutos, foram oito finalizações na partida, quatro de cada lado.

Os times mantiveram o ritmo intenso de passe e movimentação, mas os setores defensivos passaram a neutralizar mais as jogadas de ataque. Com isso, as oportunidades rarearam e o placar não foi alterado até o final do primeiro tempo.

O Atlético voltou do intervalo com Gustavo Scarpa e Gabriel Menino. E o time mineiro ratificou sua força nas bolas alçadas, ao abrir o placar aos dois minutos com Cuello, após escanteio cobrado por Menino. O lance foi analisado e validado pelo VAR.

O jogo que já era bastante disputado ficou ainda mais aberto. Igor Jesus quase empatou, mas Cuello e Natanael tiveram chance de ampliar a vantagem mineira.

Aos 15 minutos, David Ricardo foi expulso após falta em Hulk. O lance foi analisado pelo VAR porque o árbitro havia dado apenas cartão amarelo.