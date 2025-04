Athetico-PR derrota CRB em confronto direto pelos primeiros lugares da Série B

O Athletico-PR venceu o CRB por 2 a 0, em partida realizada na noite deste domingo, na Ligga Arena, em Curitiba, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols do jogo foram marcados pelos atacantes Alan Kardec e Renan Peixoto. Agora, o Athletico-PR chegou aos nove pontos, mesma pontuação do CRB.

O time paranaense controlou as ações no primeiro tempo, mesmo sem criar muitas oportunidades. Com uma proposta mais defensiva, o CRB ficou em seu campo a maior parte do tempo. Aos cinco minutos, o experiente atacante Alan Kardec aproveitou jogada que envolveu a defesa alagoana para deixar o time da casa em vantagem.

Atrás do marcador, o CRB precisou sair para o jogo, no entanto, só conseguiu incomodar a defesa do time da casa após os 30 minutos da etapa inicial. Douglas Baggio, Herculano e Gegê tentaram a reação, mas não tiveram efetividade.