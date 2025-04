Swiatek aumenta jejum de títulos em 2025 com queda nas quartas de Stuttgart; Pegula também cai

Bicampeã no WTA 500 de Stuttgart em 2022 e 2023 e semifinalista em 2024, a polonesa Iga Swiatek, ex-líder do ranking, decepcionou na atual edição ao ser eliminada nas quartas de final, neste sábado, com derrota para Jelena Ostapenko, da Letônia, em dois sets, com 6/3 e 6/2. A zebra também se fez presente na abertura do dia, com eliminação de Jéssica Pegula, a número 3 do ranking.

Realizado uma temporada para ser esquecida, Swiatek aumenta o jejum de títulos. Ainda sem erguer taças no ano, a número 2 do mundo buscará a redenção em Roland Garros, onde defenderá o tricampeonato.

Sem a presença da atual campeã, a casaque Elena Rybakina, as quartas de final começaram com uma das favoritas em quadra: Jéssica Pegula. A número 3 do mundo, começou de maneira muito abaixo do esperado e levou logo um pneu no primeiro set.