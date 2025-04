Stefani leva virada de favoritas e cai nas semifinais de duplas do WTA 500 de Stuttgart

O começo do set seguinte foi complicado, com as favoritas com chances de quebra de cara ao largarem com 0 a 40. Stefani e Babos se safaram, mas perderam o serviço no sexto game. Em nova quebra, empate no jogo com 6 a 3.

A definição foi ao super tie-break e as adversárias logo abriram 2 a 0. Sempre andando na frente, as principais cabeças de chave ampliaram rapidamente para 8 a 3. Stefani e Babos não conseguiram reagir e acabaram eliminadas com virada e 10 a 4 na parcial.