Raphinha comanda virada épica, Barça vence Celta e se distancia do Real Madrid

O Barcelona flertou com um vexame em casa, neste sábado, ao permitir virada do Celta de Vigo por 3 a 1 no estádio Olímpico Lluis Companys. Mas o brasileiro Raphinha roubou a cena nos minutos finais e não apenas salvou o time do vexame como foi decisivo para uma reviravolta e triunfo heroico por 4 a 3 no Campeonato Espanhol.

O brasileiro anotou duas vezes, chegando a 30 gols na artilharia do Espanhol, e ainda deu uma assistência para Dani Olmo. Com o triunfo gigante e em tons dramáticos, buscado aos 52 do segundo tempo, o Barcelona mantém a boa folga na liderança, agora com 73 pontos diante de 66 do arquirrival Real Madrid, que atua neste domingo.

Desgastado após dura batalha nas quartas de final da Liga dos Campeões, na qual avançou com derrota por 3 a 1 na casa do Borussia Dortmund, o Barcelona entrou em campo sem seu jovem astro Lamine Yamal, preservado por Hansi Flick e na reserva.