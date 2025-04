Operário-RS e Paysandu empatam em jogo morno na Série B

Do outro lado, o Paysandu apostou claramente nos contra-ataques e pouco criou. Em uma das raras investidas ofensivas, Eliel arrancou pela esquerda, puxou para a direita e finalizou de forma completamente desajustada, desperdiçando uma boa oportunidade.

Na volta para o segundo tempo, a melhor chance da partida até então foi criada logo aos 10 minutos, quando Boschilia levantou na área, Allan Godói mandou de cabeça e Matheus Nogueira evitou um golaço do Operário. O paredão do Paysandu salvou mais uma em tentativa de Rodrigo Rodrigues, aos 22.

O time paraense seguiu apostando nos contra-ataques, mas assim como na etapa inicial, não conseguia chegar com objetividade ao ataque, enquanto os mandantes não conseguiram aproveitar a posse de bola e amargaram mais um resultado negativo diante de sua torcida.

As equipes voltam a campo para a quinta rodada da Série B no próximo sábado (dia 26). A partir das 16h, o Operário vai até o Couto Pereira para encarar o Coritiba. Pouco mais tarde, às 19h, é a vez do Paysandu receber o CRB, no Mangueirão.

Antes, na quarta-feira, o time paraense decide o título da Copa Verde diante do Goiás, a partir das 21h, no Serra Dourada. No jogo de ida, em Belém, as equipes empataram por 0 a 0.

FICHA TÉCNICA