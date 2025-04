Operário-PR e Paysandu se enfrentam por reabilitação na Série B

O time paraense vem dividindo atenção com outras duas finais. Na Copa Verde, empatou sem gols o primeiro jogo diante do Goiás e fará o segundo na próxima quarta-feira. Já os dois jogos da final do Paraense, diante do Remo, serão realizados no início de maio.

A quarta rodada seguirá no domingo com quatro jogos, incluindo o CRB, único com 100% de aproveitamento, e o paulista Botafogo. A segunda-feira contará com três jogos, com destaques para Coritiba e Novorizontino, enquanto a terça-feira fecha a rodada com mais dois jogos, incluindo a Ferroviária.

Confira os jogos da 4ª rodada

SÁBADO

16h

Operário-PR x Paysandu