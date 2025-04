Na mira do Corinthians, Dorival Júnior foi procurado em 2023, minutos após fechar com São Paulo

Os treinadores ainda permaneceram à frente do comando técnico até o início de abril, mas não resistiram a compromissos pela Copa Sul-Americana e Libertadores. O primeiro a se desfazer de seu treinador foi o São Paulo: mesmo após vitória diante do Puerto Cabello, da Venezuela, a diretoria são-paulina optou pela demissão de Ceni, na manhã de 19 de abril; no mesmo dia, derrota do Corinthians, em casa, contra o Argentinos Juniors selaria o destino de Lázaro.

E foi justamente essas horas, entre a demissão de Ceni e o duelo entre Corinthians e Argentinos Juniors, na Libertadores, que selaram o destino de Dorival Júnior em 2023. Julio Casares, presidente são-paulino, acompanhava a partida do rival pela TV e pressentiu, pelos resultados recentes, que a equipe iria desligar o treinador, efetivado ao cargo ao final de 2022 e não conseguiu sobreviver quatro meses na equipe.

Casares viajou, então, a Florianópolis, onde residia Dorival. Depois de ser campeão da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022, o técnico não teve seu contratado renovado pelo Flamengo para a temporada seguinte. O clube rubro-negro optou pela contratação de Vítor Pereira, ex-Corinthians, para a disputa do Mundial de Clubes, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca no primeiro semestre - sem sucesso em nenhuma das competições.

"Depois de ter fechado com a gente, Dorival me confidenciou que cerca de 15 ou 20 minutos mais tarde, naquele mesmo dia em que a gente deixou a casa dele em Florianópolis, Alessandro, que é um diretor extremamente competente do Corinthians, entrou em contato com ele e perguntou se estava livre para trabalhar. Dorival informou que já tinha um acordo conosco e confirmou a oferta para ser o nosso treinador", afirmou Casares, ao programa Roda Viva, da TV Cultura.

No dia 20 de abril, o São Paulo anunciou a chegada de Dorival, que só deixou o clube no início da temporada seguinte, após receber o convite para comandar a seleção brasileira. Sem conseguir o treinador, o Corinthians optou pela chegada do técnico Cuca. Ele, no entanto, permaneceu apenas oito dias à frente do clube, em meio à pressão sobre condenação na Justiça da Suíça em 1987, sob a acusação de manter relação sexual com uma menina menor de idade, de 13 anos.

O treinador entregou o cargo após a classificação diante do Remo, na Copa do Brasil. Novamente sem um nome no comando técnico, a gestão de Duílio Monteiro Alves foi atrás de Vanderlei Luxemburgo para comandar o time até a chegada de Mano Menezes, na reta final da temporada.