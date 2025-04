Memphis se diz orgulhoso e feliz no Corinthians: 'Mas quero competir, foi para isso que vim'

Autor dos dois gols na virada do Corinthians sobre o Sport por 2 a 1 neste sábado na Neo Química Arena, o atacante holandês Memphis afirmou estar feliz no time brasileiro após uma semana conturbada, na qual ele deu uma entrevista em que criticou o trabalho de Ramón Diaz e o técnico argentino acabou demitido.

"Estou feliz. Ficaria mais feliz quando começarmos a ganhar mais, mas é normal", afirmou o jogador na saída de campo ao Premiere. "Sou um vencedor. Temos que nos acostumar a ganhar mais, com menos sacrifício", completou ele, que reclamou das poucas chances de finalização que tinha com Ramón no comando.

O Corinthians chegou à segunda vitória em cinco rodadas no Brasileiro e, com 7 pontos, está na sétima colocação. "Estou feliz no Brasil, mas quero competir, foi para isso que vim para o Corinthians", afirmou Memphis.