Memphis faz 2, conduz Corinthians à virada sobre o Sport no Brasileirão e ameniza crise

Memphis foi o dono da partida deste sábado na Neo Química Arena. O holandês marcou dois gols no segundo tempo, ajudou a esconder as falhas do Corinthians que tiraram o torcedor do sério na etapa inicial e conduziu o time à virada por 2 a 1 sobre o Sport pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Alucinante no início do jogo, o Corinthians passou a impressão de que poderia golear o Sport. O pé descalibrado dos atacantes tornou a missão mais complicada. Falhas na defesa expuseram o time da casa e fizeram o time sair atrás, mas Memphis chamou os holofotes para si e voltou a ser decisivo. A apresentação em Itaquera evidenciou problemas táticos e anímicos que deverão ser corrigidos pelo próximo treinador. Em resumo, o Corinthians precisa voltar a lidar com a temporada da mesma forma como se empenhou para ser campeão do Estadual. A temporada não terminou no dia 27 de março.

O resultado leva o clube do Parque São Jorge provisoriamente à primeira página da tabela, com sete pontos. O time do Recife permanece na lanterna, com somente um ponto. O próximo compromisso do Corinthians será novamente na Neo Química Arena. A equipe alvinegra busca a primeira vitória na Copa Sul-Americana diante do adversário mais fraco do grupo, o Racing de Montevidéu. O duelo está agendado para quinta-feira, às 19h. Já o Sport terá a semana completa para treinamentos e só volta a jogar no sábado, às 20h, quando recebe o Fortaleza pelo Brasileirão.