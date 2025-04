Lesão de Neymar encurta número de jogos pelo Santos até o fim de contrato

Com base no tempo de recuperação da última lesão de Neymar, que precisou ficar 42 dias afastados de atividades, o camisa 10 deve retornar a campo na partida contra o Botafogo, em 1º de junho, pelo Campeonato Brasileiro. Seja como titular ou reserva. Isso faz com que ele tenha mais dois jogos à disposição com a camisa do Santos até o fim do seu contrato: contra o rival carioca, em casa, e diante do Fortaleza, no Ceará.

Com isso, Neymar já perderá o clássico com o São Paulo, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, e deve ficar fora das partidas da Copa do Brasil. Além disso, pela nona rodada do Brasileirão, também não deve estar à disposição do treinador - seja César Sampaio ou outro nome, escolhido por Marcelo Teixeira.

O edema da coxa esquerda se deu na partida contra o Red Bull Bragantino, no início de março. Neymar chegou a ser relacionado para o jogo seguinte, diante do Corinthians, pela semifinal do Campeonato Paulista, mas não tinha condições de entrar em campo. Do banco de reservas, acompanhou a eliminação de sua equipe depois de derrota por 2 a 1 na Neo Química Arena.

A expectativa inicial era de que ele retornasse aos gramados para a primeira rodada do Brasileirão, contra o Vasco. No entanto, pelo ritmo de sua recuperação, o retorno foi adiado em mais duas rodadas, entrando somente no segundo tempo, da terceira partida do Santos na competição, diante do Fluminense.

A derrota por 1 a 0, no Rio, forçou o Santos a demitir Pedro Caixinha. No jogo seguinte, já com César Sampaio, o camisa 10 retornou à equipe titular, mas foi substituído, aos prantos, depois do segundo gol alvinegro na vitória sobre o Atlético-MG.

O atacante tem contrato com o Santos até junho deste ano. Há a possibilidade de renovar este vínculo até a Copa do Mundo de 2026, mas ainda não há um acerto entre as partes para o novo acordo. Desde seu retorno ao Santos, Neymar disputou nove partidas, pelo Paulistão e Brasileirão: soma três gols e três assistências, média de 0,6 participação a gol em sua segunda passagem pelo clube alvinegro.