Interino do Corinthians diz que mexeu pouco na equipe e pediu mais movimentação no ataque

Técnico interino do Corinthians na virada por 2 a 1 contra o Sport neste sábado, Orlando Ribeiro afirmou que, como teve pouco tempo para trabalhar, decidiu fazer o mínimo de mudanças na equipe. "Quanto mais simples, melhor. Não conseguimos trabalhar direito. Não era viável mexer em muitas coisas", afirmou o treinador do time sub-20.

O técnico argentino Ramón Diaz foi demitido na quinta-feira, após a derrota para o Fluminense. Ribeiro disse que uma de suas orientações para o jogo contra o time pernambucano foi de mais movimentação no ataque. "Imaginamos que o Sport viria mais baixo com as linhas. Quando se joga contra uma equipe assim, tem que ter movimentações", afirmou ele. "Pela inteligência dos jogadores, deu certo."

Na análise do interino, o clima que encontrou no vestiário foi tranquilo. "Não encontrei terra arrasada e não estavam cabisbaixos. Encontramos um pouco dificuldade, normal", afirmou Orlando Ribeiro. "É uma equipe grande que não estava vencendo."