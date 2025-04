Flamengo empata sem gols com o Vasco e se isola na liderança do Brasileirão

O Flamengo começou o jogo impondo seu ritmo ofensivo, trabalhando no campo defensivo adversário, dando a impressão de que pretendia forçar um gol rapidamente. Mas acabou surpreendido por um chute de Paulo Henrique, do Vasco, que após um rebote de Rossi acertou a trave, aos seis minutos. No minuto seguinte, Michael respondeu pelo rubro-negro, avançando pelo lado esquerdo e chutando forte, mas Léo Jardim espalmou.

Do outro lado, Rossi salvou ao espalmar chute de Nuno Moreira, aos 14. O Flamengo respondeu com uma cabeçada de frente de Gerson e que Léo Jardim também desviou para o lado, noutra grande defesa, aos 21. Com Erick Pulgar e De La Cruz fixos na frente da defesa, o meia Gerson atuou com liberdade e apareceu várias vezes na frente para finalizar.

O segundo tempo começou sem nenhuma mudança, o que demonstra que os dois técnicos aprovaram as atuações dos seus times. O Flamengo iniciou impositivo e o Vasco reativo, para jogar nos contra-ataques. Mas o ritmo de jogo caiu e aos 10 minutos, Filipe Luís passou a usar os seus reservas, todo de alta qualidade técnica.

Inicialmente ele trocou os dois atacantes, com as saídas dos apagados Bruno Henrique e Michael para as entradas de Plata e Everton Cebolinha, respectivamente. Mas a torcida gostou mesmo quando Pedro entrou em campo, aos 24 minutos no lugar de Gerson, preservado por ter se movimentado demais.

A grande chance de gol do Flamengo saiu justamente com Pedro, aos 28 minutos. Wesley fez o cruzamento do lado direito, Pedro se antecipou à defesa e cabeceou. Mas Léo Jardim saltou do lado direito e deu um tapa na bola. Uma grande defesa.

Depois disso, o Vasco se encolheu e até suportou bem a pressão do Flamengo. Léo Jardim ainda fez três boas defesas para garantir o empate.