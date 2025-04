Flamengo defende a liderança do Brasileirão no clássico com o Vasco no Maracanã dividido

Nos 64 confrontos pelo Brasileirão, o Flamengo também está na frente com 24 vitórias, contra 17 do Vasco e 23 empates. Nas semifinais do Carioca, o rubro-negro venceu duas vezes o rival, por 1 a 0 e 2 a 1, antes de ser campeão.

As convincentes vitórias do Flamengo sobre o Grêmio (2 a 0) e Juventude serviram para enfatizar os discursos do técnico Filipe Luís e da diretoria, que prometeram este ano priorizar o Brasileirão.

Antes da derrota no Ceará, o Vasco conquistou duas vitórias consecutivas, contra Puerto Cabello (VEN), por 1 a 0, pela Sul-Americana, e Sport, por 3 a 1, pelo Nacional. Apesar de ter a confiança do elenco, o técnico Fábio Carille segue ‘desequilibrado’ no cargo. Vaiado por grande parte da torcida nas últimas partidas, ele busca a vitória no clássico para diminuir a pressão.

O meia Philippe Coutinho volta a estar disponível, após ser poupado contra o Ceará para evitar um desgaste físico. O lateral-direito Puma Rodríguez também deve voltar, mas no banco. O uruguaio foi liberado do último jogo pela diretoria para acompanhar o nascimento de seu filho. Ele é o reserva imediato de Paulo Henrique.

Apesar das voltas, o time não poderá contar com o meia Dimitri Payet, que sofreu uma lesão no joelho direito na rodada anterior. O francês será 'naturalmente' substituído por Coutinho. O volante Tchê Tchê, que passa por um problema familiar, também fica de fora.

Fábio Carille falou sobre a pesada rotina de jogos do futebol brasileiro. Ele comentou sobre como o período pesa para atletas que não estão acostumados com o ritmo no País, como os meias Nuno Moreira e Benjamín Garré, que devem formar o quarteto ofensivo com Coutinho e Vegetti.