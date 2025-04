Em clássico bastante nervoso, Grêmio e Internacional ficam no empate no Brasileirão

A resposta do Grêmio veio aos 20 minutos. Alan Patrick bateu falta para a área e Fernando surgiu livre para cabecear. Volpi fez boa defesa e mandou para escanteio.

A disputa intensa dos jogadores pela bola fez com que o árbitro Braulio da Silva Machado adotasse uma postura firme e com 30 minutos de jogo cinco cartões amarelos já haviam sido distribuídos, além de um vermelho para o goleiro reserva Gabriel Grando por reclamação.

Em campo, o Inter seguiu melhor. Aos 32, Bernabei cruzou e Valência bateu de primeira. Volpi fez grande defesa e impediu a abertura da contagem.

Apesar do domínio do Inter foi o Grêmio que marcou o primeiro gol do jogo. Cristian Oliveira pegou rebote e chutou, mas a bola não ia para o gol. A bola bateu no goleiro Anthoni e entrou: cgol contra de goleiro. O lance chegou a ser checado e posteriormente confirmado pelo VAR.

Os minutos finais foram 'abertos' com as duas equipes se revezando no ataque. O Grêmio levou mais perigo e teve duas oportunidades para ampliar com Oliveira e Braithwaite antes do intervalo.

O segundo tempo começou com a iniciativa do Inter em busca do empate. Aos três minutos, Enner Valência chegou a colocar a bola para dentro das redes, mas o atacante estava em posição de impedimento. Aos 20, não teve jeito. João Pedro desviou cabeçada de Rogel com o braço. Pênalti marcado. Alan Patrick bateu con categoria: 1 a 1.