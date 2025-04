Corinthians bate receita recorde pelo 3º ano consecutivo, mas vê dívida chegar a R$ 2,5 bi

O Corinthians fechou 2024 com as contas no vermelho. O balanço financeiro do clube informa um déficit contábil de R$ 182 milhões no exercício. A principal causa é a evolução na dívida, que aumentou R$ 598 milhões e chegou a R$ 2,5 bilhões no primeiro ano da gestão de Augusto Melo.

Do débito total, R$ 191 milhões são "herdados" de períodos anteriores, segundo a direção. É o alto endividamento que faz com que o Corinthians apresente o déficit contábil, mesmo com receita recorde pelo terceiro ano consecutivo. Em 2024, o clube arrecadou R$ 1,1 bilhão.

O faturamento foi impulsionado por crescimentos de 13% na receita recorrente (patrocínio, bilheteria, fiel torcedor e licenciamento de marca) e 35% na venda de atletas. O balanço enfatiza também a importância da captação junto à Liga Forte União (LFU), que negocia os direitos de transmissão de partes dos clubes brasileiros. O Corinthians, que era da Libra, migrou de bloco na metade do ano passado.