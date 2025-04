Com interino, Corinthians pega Sport para apagar faísca de crise e reencontrar vitórias

Ainda sem o novo técnico no comando do time, o Corinthians entra em campo neste sábado, às 16h, para enfrentar o Sport pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Na Neo Química Arena, a equipe alvinegra precisa apagar as recentes frustrações para virar a página da "era Ramón Díaz" e buscar melhores resultados nos torneios que disputa.

O Corinthians está na parte inferior da tabela do Brasileirão e soma apenas quatro pontos, com uma vitória, um empate e duas derrotas. O adversário desta tarde também vai mal no campeonato e se sente prejudicado pela arbitragem em lances cruciais quando enfrentou outros dois paulistanos: Palmeiras e São Paulo. O Sport é o lanterna da competição com apenas um ponto.

Enquanto aguarda por Dorival Júnior, o Corinthians terá em seu comando Orlando Ribeiro, técnico do time sub-20. A expectativa é que o duelo com o Sport seja o único com o interino no comando. Dessa forma, o treinador ex-seleção brasileira estaria à beira do campo no jogo de quinta, diante do Racing de Montevidéu, pela Sul-Americana, em Itaquera.