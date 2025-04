City supera retranca do Everton com gols no fim e se consolida no G-5 do Inglês

Sem chances de defender o título no Campeonato Inglês e buscando uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões como prêmio de consolação, o Manchester City sofreu diante da forte defesa do Everton, fora de casa, neste sábado, mas alcançou os gols do triunfo por 2 a 0 nos minutos finais para seguir firme no G-5.

Com o triunfo sofrido, com gols do jovem O'Reilly, de somente 20 anos, e de Kovacic, nos acréscimos, os comandados por Pep Guardiola subiram para os 58 pontos, na quarta posição, um ponto na frente do Nottingham Forest, que ainda atua.

O City entrou em campo sob pressão da vitória na briga direta com Nottingham Forest, Chelsea e Aston Villa por vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. Com Liverpool e Arsenal disparados na frente e o Newcastle consolidado em terceiro, as duas vagas restantes estão bastante indefinidas e sem brecha para deslizes.