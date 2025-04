Bortoleto lamenta erro que o deixou na rabeira do grid do GP da Arábia Saudita de F-1

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, enfrenta um final de semana tortuoso na Arábia Saudita. Na sexta-feira, não participou do segundo treino livre no circuito urbano de Jeddah por causa de um problema mecânico e neste sábado cometeu um erro que o deixou na última colocação do grid de largada para a corrida.

"Cometi um erro na curva 1. Peguei um vácuo bom do Max (Verstappen) e acabei chegando rápido na curva, uns 10 km/h mais rápido", afirmou o piloto, que perdeu a traseira e rodou. "Acabou ali", completou ele à Band.

O alemão Nico Hülkenberg, companheiro de Bortoleto na Sauber, também não foi bem no treino que definiu o grid e terminou na 18ª posição. "Não conversei muito, ainda temos que analisar", disse o estreante Bortoleto, que ainda busca seu primeiro ponto na F-1.