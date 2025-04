Bayern de Munique goleia o Heidenheim e Kane fica muito perto do 1º título da carreira

Grande artilheiro da história da seleção inglesa e do Tottenham, o experiente Harry Kane está muito perto de celebrar seu primeiro título da carreira. Neste sábado, o camisa 9 abriu caminho da goleada por 4 a 0 sobre o Heidenheim, que deixou o Bayern de Munique com nove pontos de vantagem - o vice-líder Bayer Leverkusen joga neste domingo - restando mais quatro rodadas do Campeonato Alemão.

Aos 31 anos, o artilheiro do Alemão, agora com 24 gols, pode celebrar o tão buscado título na carreira já na próxima rodada, quando o Bayern recebe o Mainz 05, dia 26, na Allianz Arena, em Munique. Mas essa missão não é tão fácil, já que além do triunfo, o Leverkusen não poderia vencer seus dois compromissos. Na antepenúltima rodada, o rival é o RB Leipzig, fora de casa, onde muitos cofiam na conquista.

Disposto a apagar a frustração da queda na Liga dos Campeões, com igualdade por 2 a 2 diante da Internazionale, em Milão, o Bayern entrou em campo com suas principais peças e com Gnabry na vaga de Thomas Müller na frente. A ideia era ter mais velocidade pelas beiras com o apoio de Coman e Olise.