Atlético de Madri perde em Las Palmas e se afasta dos líderes no Espanhol

Sem inspiração, o Atlético de Madri sofreu uma inesperada derrota, por 1 a 0, para o Las Palmas, neste sábado, no campo do adversário, em duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol. O resultado fez com que o time do técnico Diego Simeone se afastasse ainda mais dos líderes Barcelona e Real Madrid na classificação.

O Atlético continua com 63 pontos, contra 66 do Real, que joga neste domingo, e 73 do Barcelona. O Las Palmas chegou aos 32 pontos, em 17ºlugar, e saiu da zona de rebaixamento.

A superioridade do Atlético de Madri sobre o Las Palmas na classificação não foi confirmada em campo. Com titulares importantes como De Paul e Griezmann no banco de reservas, o time da capital espanhola viu a equipe anfitriã dominar o meio de campo, com destaque para o meia Alberto Moleiro, e ter as boas oportunidades para abrir o placar.