Alcaraz ganha fácil no reencontro com Fils e decide Torneio de Barcelona diante de Rune

Uma semana após travar grande batalha com Arthur Fils nas quartas de final de Montecarlo, Carlos Alcaraz reencontrou o francês neste sábado e desta vez não teve trabalho. Com imponente triunfo por 6/2 e 6/4, o espanhol se garantiu na decisão do Torneio de Barcelona, na qual disputará o título com o dinamarquês Holger Rune.

A 14ª vitória seguida de Alcaraz em Barcelona veio com apenas 1h16 de partida. Dominante do início ao fim, o cabeça de chave 1 largou exercendo enorme pressão no saque de Fils (7º favorito) e, com duas quebras, foi logo abrindo 5 a 1 no primeiro set. Após troca de pontos, fechou com 6 a 2.

O segundo set teve um começo semelhante, com o espanhol logo obtendo a quebra para fazer 3 a 1. Fils não conseguia ameaçar o saque de Alcaraz e o break de desvantagem acabou custando caro. O favorito fechou em 6 a 4 no terceiro match point e buscará o terceiro título caseiro neste domingo diante de Rune, que passou bem pelo russo Karen Khachanov.