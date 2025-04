Talles Magno desfalca Corinthians após ser internado por quadro de pneumonia

Talles é vice-artilheiro do Corinthians na temporada, com cinco gols, três a menos que Yuri Alberto. Apesar do número, Ramón Díaz preferia a escalação de Ángel Romero no ataque corintiano quando não havia uma das peças do trio Garro, Memphis e o próprio Yuri.

Orlando Ribeiro, técnico do time Sub-20, que irá comandar a equipe neste sábado, deve optar pelo paraguaio junto do camisa 9 e do brasileiro. Entretanto, ele tem outros problemas. Matheuzinho e José Martínez cumprirão suspensão por acúmulo de amarelos.

Além de Talles Magno, Hugo Souza (lesão na coxa direita), Igor Coronado (trauma no ombro) e Rodrigo Garro (tendoplastia patelar no joelho direito) fecham o departamento médico do Corinthians.