Ramón Díaz se despede do Corinthians e diz ter deixado coração no clube: 'Obrigado por tudo'

Ramón Díaz e sua comissão técnica se despediram oficialmente do elenco do Corinthians nesta sexta-feira, no CT Joaquim Grava. O treinador argentino foi demitido após a derrota por 2 a 0 para o Fluminense, na Neo Química Arena, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. A decisão foi comunicada pelo clube no início da semana e marcou o fim de uma passagem de oito meses.

Ao lado do filho e auxiliar técnico Emiliano Díaz, Ramón reuniu o grupo de jogadores, cumprimentou cada um individualmente e fez um discurso emocionado. "Primeiro, quero agradecer ao clube e ao Fabinho por nos dar a possibilidade de participar desse clube. Para nós, foi um grande trabalho. Muito obrigado por tudo e nos vemos", afirmou o treinador, que encerra sua passagem com 59 jogos, 30 vitórias, 16 empates e 13 derrotas - aproveitamento de 59,8%.

Mais do que números, a comissão técnica fez questão de ressaltar o laço afetivo que construíram com o clube e o ambiente do Corinthians. Emiliano, em especial, deixou palavras marcantes em sua despedida.