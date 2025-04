Luis Enrique mira título inédito na Liga dos Campeões com PSG: 'Queremos fazer história'

"Sabemos quem o Arsenal eliminou. São uma das melhores equipes da Europa e têm tido um rendimento muito bom com Mikel Arteta. Somos um dos quatro favoritos a vencer a Liga dos Campeões. Queremos fazer história", completou.

A trajetória do PSG, segundo o treinador, passa também por saber sofrer. Ele citou a imprevisibilidade e exaltou o espírito competitivo dos jogadores.

"Temos que passar por momentos difíceis. O futebol não conhece justiça nem mérito. Tudo pode mudar em cinco minutos. Isso é o que torna esse esporte incomparável", comentou, ao lembrar de partidas como Manchester United x Lyon, na Liga Europa.

O técnico evitou comparações com outras equipes francesas, mas reforçou o valor da regularidade. Já campeão francês, o PSG pode se tornar o primeiro time da história a conquistar o título do Campeonato Francês de forma invicta.

"Podemos bater um recorde, está ao alcance da equipe. Não acontece muitas vezes, e essa é a nossa principal motivação. Se quer jogar no PSG e ficar aqui por muitos anos, tem que atuar sempre no mais alto nível", disse, projetando o duelo com o Le Havre, neste sábado, às 12h (de Brasília), no Parque dos Príncipes.

Por fim, Luis Enrique voltou a projetar o grande objetivo da temporada. "Desde que chegamos, nosso objetivo é fazer história. Para isso, é preciso ganhar tudo, especialmente o troféu que todos conhecem. Vamos dar tudo o que temos para conseguir. O importante para mim é o caminho até lá. Depende de nós", concluiu.