Bortoleto lamenta ausência em treino na Arábia Saudita: 'Perder tempo de pista é frustrante'

Sem poder andar no FP2, o brasileiro reconhece que terá um desafio extra em um dos traçados mais exigentes do calendário, mas acredita que pode se preparar com base nos dados da equipe e na experiência do companheiro Nico Hülkenberg. "Ainda assim, consegui dar algumas voltas no FP1, o que me deu uma noção inicial do circuito. Agora é só aprender o máximo que puder com os dados e com o Nico para estar totalmente preparado para amanhã."

Hülkenberg, inclusive, fechou o dia com bom desempenho, terminando o segundo treino livre na nona colocação - resultado que anima a equipe para a sequência do fim de semana.

A corrida de domingo, às 14h (de Brasília), será uma das mais exigentes do campeonato. Com 27 curvas e alta velocidade média, o circuito de Jeddah exige precisão e preparo físico dos pilotos, além de um bom acerto de carro - algo que Bortoleto terá menos tempo para buscar após o contratempo desta sexta.