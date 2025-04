Alcaraz vai à semifinal em Barcelona e reencontra Fils uma semana após batalha em Montecarlo

Sete dias após protagonizarem linda batalha nas quartas de final do Masters 1000 de Montecarlo, com triunfo de 2 a 1 de Carlos Alcaraz (4/6, 7/5 e 6/3), espanhol e o francês Arthur Fils avançaram às semifinais do Torneio de Barcelona e vão se reencontrar neste sábado, por vaga na final.

Alcaraz passou pelo australiano Alex de Minaur, em sets corridos, parciais de 7/5 e 6/3 após 1h40 de jogo, enquanto Fils nem precisou suar a camisa diante do grego Stefanos Tsitsipas, que não jogou após acusar uma contusão.

Com 13 vitórias seguidas em Barcelona e os títulos de 2022 e 2023 - não jogou no ano passado - Alcaraz defenderá o favoritismo em reencontro com um empate cabeça de chave 7. Por outro lado, Fils confia em revanche.