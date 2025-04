Verstappen minimiza especulações sobre futuro na F1: 'Estou muito relaxado'

No último GP, no Bahrein, Verstappen reclamou dos freios, considerados "ridículos". E perdeu tempo com falhas da equipe nos pit stops, algo raro na história da Red Bull. O tetracampeão mundial terminou a prova no sexto lugar.

O resultado levantou preocupações na Red Bull. Publicamente, o influente consultor do time, Helmut Marko, disse que a equipe precisava fazer algo urgente para manter o holandês no time para a próxima temporada. No Bahrein, Marko foi visto em discussão acalorada com Raymond Vermeulen, empresário de Verstappen.

"Pelo que sei, acho que eles estavam apenas conversando sobre tudo, o que acho que é permitido. Se alguém perceber isso, as pessoas sempre podem ver à sua maneira, como as pessoas estão discutindo as coisas, mas acho que todos nós ficamos frustrados com o resultado e, é claro, com as coisas que deram errado na corrida", disse Verstappen, nesta quinta.

O piloto afirmou que o chefe da Red Bull, Christian Horner, também estava envolvido nas conversas. "Todos nós nos importamos, no final das contas. Nós nos preocupamos com a equipe. Nós nos preocupamos com as pessoas. Nós nos preocupamos com os resultados", disse Verstappen. "Acho que isso é bastante normal."