Rafael Nadal, o 'Rei do Saibro', será homenageado em Roland Garros

A direção de Roland Garros vai fazer uma homenagem ao espanhol Rafael Nadal neste ano. O ex-número 1 do mundo é o recordista de títulos no saibro de Paris, com 14 troféus e inúmeros recordes. Nadal encerrou sua carreira nas quadras em novembro do ano passado, aos 38 anos.

"Rafa deixou sua marca na história de Roland Garros de muitas maneiras, e é por isso que uma cerimônia de homenagem será realizada em sua honra", disse a diretora do torneio, Amélie Mauresmo, nesta quinta-feira. "Queremos que a homenagem seja especial, excepcional. Queremos que seja uma surpresa para todos."

A organização não deu detalhes de como será a homenagem, mas avisou que o evento vai acontecer na quadra central do complexo, a Philippe-Chatrier, onde Nadal brilhou diversas vezes, no dia 25 de maio, dia da abertura do Grand Slam francês.