Liverpool encerra expectativa e estende contrato de Van Dijk

Van Dijk, de 33 anos, provou ser uma figura tão importante para o Liverpool quanto Salah desde que deixou o Southampton no início de 2018 para reforçar o tradicional clube inglês por US$ 100 milhões, número recorde para um defensor na Inglaterra.

"Sempre foi o Liverpool. Esse era o caso. Sempre esteve na minha cabeça, sempre foi o plano e sempre foi o Liverpool", disse o zagueiro da seleção da Holanda. "Não havia nenhuma dúvida em minha cabeça de que este era o lugar certo para mim e minha família."

Em seus sete anos e meio em Anfield, Van Dijk conquistou um título do Campeonato Inglês, que poderá virar bicampeonato até o fim do mês, uma taça da Liga dos Campeões, uma Copa da Inglaterra, duas da Copa da Liga Inglesa e uma do Mundial de Clubes, além de conquistas de Supercopas.